Погода в Украине 20 апреля удивит дождями с грозами

Как передает Politeka.net, по данным Укргидрометцентра, во вторник по всей территории Украины будут идти дожди. Местами ожидаются дожди с грозами. Осадки обрушатся на все области, а в некоторых регионах будут идти как днем, так и ночью.

Дневная температура воздуха опустится незначительно. В некоторых областях даже будет немного теплее. А вот ночью на Западе похолодает до 3 градусов.

Самые сильные осадки ожидаются в восточных регионах. Днем температура воздуха там сохранится в пределах 11-15 градусов. На Юге тоже сохранится нормальный температурный режим при среднем дожде.

На Западе ожидаются более скромные осадки, но температура опустится до 11-13 градусов. Исключением будет Закарпатская область, где столбики термометра прогреются до 15 градусов.

Отметим, что дожди с грозами задержатся в Украине практически на всю неделю. Местами ожидаются просветы, но в целом вся территория страны погрузится в дождливую погоду с постоянными температурными качелями. Температура будет постоянно меняться от потепления до 18 градусов, до резкого падения температуры до 8 градусов. Добавим, что в ближайшее время украинцам не стоит рассчитывать на улучшение погодных условий.

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