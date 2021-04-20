Американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила свою неидеальную фигуру

Как передает Politeka.net, на фото и видео, которые звезды публикуют в Инстаграм их фигуры и лица практически всегда выглядят идеально. При этом в реальной жизни это далеко не всегда так. В доказательство этого в сети то и дело появляются фото папарацци, которые показывают, как выглядят звезды в реальной жизни.

Так произошло и с красоткой Дженнифер Лопес, которая в свой 51 год выглядит просто превосходно. На концертах она демонстрирует чудеса растяжки и красивые формы. Однако на пляже стало заметно, что ее фигура далеко не такая идеальная, как кажется на первый взгляд.

На снимке, который появился в сети, видно, что у Джей Ло довольно крупные бедра, а на ногах есть целлюлит, как у многих женщин. При этом в Инстаграм у звезды фото в этом самом купальнике выглядело немного иначе. На снимке у нее были подкачанные ножки без неприятных бугорков.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась подкачанными руками, подчеркнув достоинства фигуры глубоким декольте. На фото можно рассмотреть идеально прокачанный бицепс.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".