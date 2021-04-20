Американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила свою неидеальную фигуру
Как передает Politeka.net, на фото и видео, которые звезды публикуют в Инстаграм их фигуры и лица практически всегда выглядят идеально. При этом в реальной жизни это далеко не всегда так. В доказательство этого в сети то и дело появляются фото папарацци, которые показывают, как выглядят звезды в реальной жизни.
Так произошло и с красоткой Дженнифер Лопес, которая в свой 51 год выглядит просто превосходно. На концертах она демонстрирует чудеса растяжки и красивые формы. Однако на пляже стало заметно, что ее фигура далеко не такая идеальная, как кажется на первый взгляд.
На снимке, который появился в сети, видно, что у Джей Ло довольно крупные бедра, а на ногах есть целлюлит, как у многих женщин. При этом в Инстаграм у звезды фото в этом самом купальнике выглядело немного иначе. На снимке у нее были подкачанные ножки без неприятных бугорков.
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Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась подкачанными руками, подчеркнув достоинства фигуры глубоким декольте. На фото можно рассмотреть идеально прокачанный бицепс.
Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".