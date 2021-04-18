Актриса і співачка Дженніфер Лопес у білому купальнику з вирізом підкреслила свої кращі сторони

У 51 рік Дженніфер Лопес може похвалитися значним списком нагород, досягнень і навіть планів на майбутнє. Зірка встигла спробувати себе в ролі актриси, продюсера і моделі, тепер вона підкорює також і дівчат своєю лінійкою косметики. Як можна помітити, успіх знаменитості залежить від її зовнішнього вигляду.

І Лопес знає, як правильно доглядати за собою, адже її образ помітно її молодить років на двадцять. У той же час зірка підкреслює, що нічого особливого зі своїм тілом не робить. У це складно повірити, адже навіть не відпочинку Дженніфер виглядає бездоганно, причому так, що навіть молоді позаздрять. У 51 виглядати на 30-цілком реально.

Акуратний макіяж, білий купальник з декольте і дизайнерські сонцезахисні окуляри склали для зірки ідеальний Пляжний лук вихідного дня. Варто відзначити, що на пляжі Лопес намагається не засмагати, незважаючи на її любов до бронзового відтінку шкіри. Оскільки артистка одержима своїм здоров'ям, вона також відмовилася від алкоголю, кави і навіть чаю.

Також раніше з'явилося фото, на якому видно, як співачка вбралася в оригінальне плаття з цнотливим закритим верхом, але зате розкутим низом - таких розрізів публіка ще не бачила, вони доходили майже до талії. Таким чином, вся увага на потужні стегна красуні, якими та, звичайно не спокусила хіба що сліпого.

"Просто чудово❤️❤️😍", "мені подобається це плаття", " у неї унікальний стиль, вона вражає❤️","Красива жінка👏", " елегантність - невід'ємна риса Вашої особистості❤️😍", " я уявляю, як ти будеш голою, мені б дуже хотілося... 😍 "- пишуть користувачі.

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