Украинский боксер Александр Усик показал свою форму перед боем с Джо Дойсом

Как передает Politeka.net, новым снимком спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.

Не так давно Александр опубликовал фото на весах, которые показали 101,7 килограмм.

На этот раз боксер решил продемонстрировать свою форму без футболки.

"Как вы, ребята?", - написал Усик в подписи к фото, на котором позировал с голым торсом.

Украинцы были удовлетворены результатами спортсмена в спортзале.

Поднабираешь Саня, хорош. Ты наша гордость", "Мощный стал", "Саня, спину, спину надо, широчайшие на мощь боковых, нужны тяги и будет вообще топ!", - писали в комментариях под снимком.

Отметим, что украинец встретится с Джо Джойс в бою за временный пояс WBO в супертяжелом весе 17 апреля в Лондоне.

Оба боксера уже находятся в тренировочных лагерях.

Победитель поединка Усик - Джойс будет обязательным соперником победителя поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, который состоится в июне.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "С другими только на русском"



