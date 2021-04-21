Украинский боксер Александр Усик показал свою форму перед боем с Джо Дойсом
Как передает Politeka.net, новым снимком спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.
Не так давно Александр опубликовал фото на весах, которые показали 101,7 килограмм.
На этот раз боксер решил продемонстрировать свою форму без футболки.
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"Как вы, ребята?", - написал Усик в подписи к фото, на котором позировал с голым торсом.
Украинцы были удовлетворены результатами спортсмена в спортзале.
Поднабираешь Саня, хорош. Ты наша гордость", "Мощный стал", "Саня, спину, спину надо, широчайшие на мощь боковых, нужны тяги и будет вообще топ!", - писали в комментариях под снимком.
Отметим, что украинец встретится с Джо Джойс в бою за временный пояс WBO в супертяжелом весе 17 апреля в Лондоне.
Оба боксера уже находятся в тренировочных лагерях.
Победитель поединка Усик - Джойс будет обязательным соперником победителя поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, который состоится в июне.
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