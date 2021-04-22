Стали известны подробности спарринга между украинскими боксерами Александром Усиком и Владимиром Кличко

Как передает Politeka.net, детали поединка рассказал промоутер Александр Красюк в интервью YouTube-каналу "Sport Arena" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко проводил спарринги с Александром Усиком перед его боем с Дереком Чисорой.

Как рассказал Красюк, поединок закончился без нокаутов и нокдаунов.

"Один готовился к какому-то поединку, опыт перенять, второй вышел разогреться. Была классная работа. Если бы Владимир хотел вернуться, то он бы также поработал с Усиком, так как Усик действующий супертяжеловес, находится в топах. С кем, как не с ним боксировать", - отметил промоутер.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.

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