Стали известны подробности спарринга между украинскими боксерами Александром Усиком и Владимиром Кличко
Как передает Politeka.net, детали поединка рассказал промоутер Александр Красюк в интервью YouTube-каналу "Sport Arena" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко проводил спарринги с Александром Усиком перед его боем с Дереком Чисорой.
Как рассказал Красюк, поединок закончился без нокаутов и нокдаунов.
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"Один готовился к какому-то поединку, опыт перенять, второй вышел разогреться. Была классная работа. Если бы Владимир хотел вернуться, то он бы также поработал с Усиком, так как Усик действующий супертяжеловес, находится в топах. С кем, как не с ним боксировать", - отметил промоутер.
Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.
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