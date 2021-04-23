Известная модель Эмили Ратаковски в простом комплекте белья способна удивить роскошной фигурой

Всемирно известная модель может похвастаться участием в самых лучших показах от популярных домов одежды. При этом Эмили также является амбассадором нескольких компаний и периодически устраивает рекламные фотосессии одежды, белья и косметики, которую использует.

На фото с минимальной обработкой Ратаковски в черном белье приспустила спортивные штаны, подчеркивая тем самым стройность фигуры. Самое примечательное то, что звезда практически не занимается спортом и гордится тем, что ей достались идеальные гены.

Эмили достаточно активно двигаться, много гулять и держать дефицит калорий, чтобы даже после рождения сына выглядеть замечательно. Также звезда одержима состоянием кожи и волос, поэтому редко красится и делает укладки даже ради модных показов.

После рождения малыша супермодель Эмили Ратаковски не стала показывать себя каждый день в Инстаграм, тем не менее, спустя несколько недель модель все же вернулась и оглушила всех эффектным видом. Звезда засветила себя после родов, а также показала, как кормит новорожденного сына во время отдыха.

«Нужна цепочка с именем !!!!; Так. Много. Люблю; стала намного сочнее😍 пример для подражания; да вы подросли, мисс; Мама, но сделай это модно ❤️; Этот ребенок живет лучшей жизнью😩; Эмили, ты теперь мамаша 🤪; Он еще знает свой пол?; медовый кролик; у тебя идеальное тело🙈; Самая красивая мама; ангелы во плоти; ну зачем стесняться – роскошь; Эмили будто и не рожала вовсе».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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