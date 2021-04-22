Украинский министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, будут ли в Украине вводиться дополнительные карантинные ограничения по случаю Пасхи

Как сообщает Politeka.net, в своем Фейсбук глава Минздрава сообщил, что ведомство не планирует усиливать карантин в преддверие христианского праздника. В то же время, Степанов подчеркнул, что Пасху важно провести с соблюдением всех уже принятых правил безопасности.

«Несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в «желтую зону» - расслабляться рано», - подчеркнул министр.

Он предупредил, что при несоблюдении мер предосторожности Украину может ждать новый всплеск заболеваемости после праздников.

В связи с этим Степанов обратился к украинцам с призывом носить маски, избегать скоплений людей и отмечать Пасху в узком семейном кругу. Он также отметил, что в церквях нужно принять все возможные меры предосторожности для того, чтобы люди могли посещать их без риска для здоровья.

Стоит отметить, что накануне действие режима чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина было продлено в Украине до 30 мая. В свою очередь, Пасха в этом году выпадает на 2 мая, поэтому в этот день будут действовать все уже принятые на сегодняшний день ограничения.

Напомним, украинцы в мае будут отдыхать дольше чем обычно: названы даты дополнительных выходных.

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