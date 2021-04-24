Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, поразила снимком си своей коллегой

Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram- аккаунте звезды телевидения, передает Politeka.net.

Алла Мазур сделала фото со своей коллегой Влентиной Добротой.

"Времени на нерабочие съемки, как правило, мало. Но каждый раз, встречая в ньюз-руме нашу непревзойденную Валю Доброту я думала: почему мы до сих пор не сделали фото в стиле "Розочка и Беляночка"?))) Помните эту классику братьев Гримм? И вот наконец! Мы, конечно, барышни серьезные) и в ньюз-руме работаем в масках. Но для фото-сделали исключение) еще недавно с такой ультракороткой стрижкой мастер расследований Доброта была в ТСН одна. Ну а теперь-у нас с ней довольно стильная команда: причем в цветах на разный вкус. Разве нет? Хорошего дня всем - и кучу поводов для улыбок», - написала телеведущая.

Фолловеры Мазур активно отреагировали на фото.

"Стильные, современные красавицы", "очень красивые. Вы вдохновляете! Спасибо! Смотрю на вас и верю, что и у меня будет все хорошо», «Красавицы наши лучшие», «Супер», «Лучшие», «Красивые девушки! Здоровья вам крепкого", "очень рада вас снова видеть!!! Крепкого здоровья и долголетия», «очень симпатичные», - писали в комментариях.

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, показала свое детское фото и тронула сеть: "думаете, не плакала?"

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.