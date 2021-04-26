Известная модель Эмили Ратаковски в разных купальниках выглядит одинаково роскошно

Обладательница самого стройного тела Эмили Ратаковски привыкла быть первой среди других супермоделей. Эмили не устает повторять, что занятия в зале навевают на нее дикую скуку, однако даже после родов она быстро восстановилась и способна поразить фигурой не хуже, чем делала это раньше.

Специально по этому поводу поклонники на фан-странице в Инстаграм опубликовали серию фото с Эмили в разных купальниках. На каждом из снимков хорошо видно, как знаменитость подчеркивает идеально плоский живот и выставляет все напоказ в удачных позах.

Загорелая фигура, минимум макияжа и фильтров – естественность делает Ратаковски еще более привлекательной, чем прежде. Показывая, как надо загорать, Эмили чувствовала себя уверенно и комфортно.

Однако и у безупречной Эмили Ратаковски есть свои слабости: попкорн, сладости и хорошо прожаренный стейк под бокал-другой темного пива. Это она позволяет себе, когда хочет расслабиться, но не так часто, чтобы навредить фигуре.

Ранее также Ратаковски удалось отличиться по-своему. Она решила устроить кормление грудью на камеру. Без укладок, макияжа и модной одежды Ратаковски все равно выглядела привлекательно и пикантно. А ее формы вызвали повод для зависти среди поклонников, которые она продемонстрировала во время кормления сына.

«Изумительная девушка😉; Мамино молоко - лучшее молоко;Как будто ты хочешь быть ребенком🔥; Замечательно😍✨; браво, мама! 🔥❤️; Милый мальчик!!! Разве это не лучший опыт общения; сыну повезло; Полностью зависима от сына! 😂; материнство украшает; так изменилась милая».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини