В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на неделю поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Специалист отметила, что семь дней перед Пасхой не сильно порадуют украинцев, поскольку ожидается похолодание, а в некоторых областях даже морозы.

"Велика вероятность заморозков этой ночью (26 апреля - ред)", - отметила Диденко.

По словам синоптика, температура воздуха почти во всех регионах не поднимется выше 11 градусов. Более того, по всей Украине вероятны осадки в виде дождя.

В то же время специалист сообщила и хорошие новости. Начиная со среды, 28 апреля 7-9 градусов превратятся в 11-15.

Отметим, что мощные магнитные бури "ударят" по украинцам в ближайшие недели.

По словам специалистов, люди, которые чувствительны к вспышкам на солнце, ощутят недомогание 12 мая, 13 и 14 мая. В эти дни будет пик, а с 15 и по 18 мая интенсивность вспышек уменьшится.

Магнитные бури замедляют кровоток в сосудах, в результате падает мощность сердечных сокращений. Вследствие у людей может возникнуть аритмия.

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