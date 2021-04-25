Модель адаптивного карантина менять на праздничные дни в мае не будут

Ограничительные меры в связи с карантином доказали свою эффективность. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам главы правительства, благодаря карантинным ограничениям из "красной" зоны вышли Черновицкая и Одесская области, в которых удалось стабилизировать ситуацию. В результате было принято решение не менять модель адаптивного карантина в Украине.

Шмыгаль добавил, что обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций, чтобы праздники прошли как можно мягче и уровень заболеваемости не повышался.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность и осторожность, а также избегать массовых скоплений людей.

Отметим, что 25 апреля в Украине обновили список карантинных зон. Так, "красные": Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне теперь Днепропетровская, Ривненская, Винницкая, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Донецкая и Луганская области.

Пять областей находятся на "желтом" уровне: Херсонская, Закарпатская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В зеленой зоне пока нет областей.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля в Украине зарегистрировали 8000 случаев коронавируса за сутки.

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