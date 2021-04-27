Украинский боксер Александр Усик показал как проходит его тренировка

Как передает Politeka.net, кадры из спортзала спортсмен опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

Несмотря на то, что переговоры о поединке Джозефа Джойса против Александра Усика на сегодняшний день приостановлены, украинец активно готовится к будущим боям и поддерживает физическую форму.

"Мы можем многое. Но нам мешает, лень не уверенность в себе, и всякого рода оправдания. А ещё люди которые сами не могут, и вам говорят, что вы тоже не можете", - сообщил Александр в подписи к видео, на котором показал, как бьет молотом по шине.

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Отметим, что ранее Усик показал свою форму.

"Как вы, ребята?", - написал Усик в подписи к фото, на котором позировал с голым торсом.

Украинцы были удовлетворены результатами спортсмена в спортзале.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.

Отметим, что победитель поединка Усик - Джойс будет обязательным соперником победителя поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, который запланирован на июнь.

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