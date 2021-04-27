Украинская певица Ани Лорак в кожаных штанах появилась на светском мероприятии

Вчера прошла торжественная церемония вручения премии Cosmopolitan Man Awards и собрала звезд, которые давно уже не выступали из-за карантина. Посетить мероприятие отправилась и Ани Лорак, не забыв эпатировать публику дерзким образом с новой прической.

После отпуска на Мальдивах, Лорак блистала во всей красе. В укороченной кофте с черно-белым принтом и рукавами с острыми воланами, а также кожаных брюках с высокой талией звезда прошлась по красной дорожке. Также артистка сменила прическу. Вместо удлиненного каре Лорак предпочла длинные ровные пряди, завязанные в высокий хвост.

Аккуратный макияж, минимум других деталей и туфли на шпильке привлекли к образу Лорак внимание довольно быстро:

«очень понравился образ! 😍 голосую за Вас каждый день, вы обязаны забрать все награды! ❤️ верю и восхищаюсь. 🙏; очень красивый образ! вы шикарно выглядите🖤; А фото с Серёжей!!!🥺🥺🥺; самая красивая ❤️; Красотка наша 😍😍😍; Ты леди Космос, а фигура - искушение 🔥 С тобой никто не сравнится, Солнце ❤️ Спасибо, что ты есть у нас ❤️ Ты всегда будешь номер 1, мы гордимся тобой, золотая девочка ❤️ Теплого вечера; Шикарная 🖤; Бомбический образ!!; Где вы и где хайп🌺@anilorak».

Мы также писали, в последнее время лента Инстаграм артистки пестрит фотографиями с отдыха. Лорак, которая привела себя в форму после карантина, вовсю хвастается своей аппетитной фигуркой. На свежем фото Каролина предстала в миниатюрном бикини с морским принтом. Певица продемонстрировала спортивную фигуру – упругий пресс и округлые бедра. По фото видно, что Лорак усиленно занимается в спортзале. Снимок получился пикантным, поскольку сзади Лорак лилась вода, а ее волосы немного намокли.

На фото попала интересная деталь – татуировка на ребрах. Как известно, там у певицы красуется бабочка. В одном из интервью Каролина прокомментировала тайный рисунок под сердцем.

Напомним, что Ани Лорак блеснула бесконечными ножками на пляже Мальдив: "Спасибо за помощь...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в полностью обтягивающем наряде энергично подвигала бедрами: "Я пришла проститься...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в узком платье устроила озорные игры в темноте: "Чего от вас еще ждать?".