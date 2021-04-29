Команда украинского боксера Александра Усика признала его поражение в бою против Дерека Чисоры

С таким заявлением выступил менеджер британского спортсмена Дэвид Хэй.

"Самым ярким, как по мне, был финальный гонг в последнем поединке против Усика. Чисора выложился по максимуму. Я сидел рядом с командой украинца. Они посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой". Они считали очки", - поделился бывший чемпион в комментарии SkySports.

Также Хэй отметил, что в команде Усика признали Чисору лучше в том бое.

"На их записках Чисора опережал Александра на несколько раундов. В команде Усика назвали этот поединок близким, но признали, что мой подопечный победил. Я тоже так думал, но судьи приняли другое решение", – заявил менеджер британского супертяжа.

Стоит отметить, что Усик одолел Чисору по единогласному решению судей.

Чисора со стартового раунда стал действовать первым номером. Однако украинец успешно уходил от ударов британца. С середины поединка Чисора стал заметно медленнее, а в седьмом раунде едва не оказался в нокдауне.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.

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