Команда украинского боксера Александра Усика признала его поражение в бою против Дерека Чисоры
С таким заявлением выступил менеджер британского спортсмена Дэвид Хэй.
"Самым ярким, как по мне, был финальный гонг в последнем поединке против Усика. Чисора выложился по максимуму. Я сидел рядом с командой украинца. Они посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой". Они считали очки", - поделился бывший чемпион в комментарии SkySports.
Также Хэй отметил, что в команде Усика признали Чисору лучше в том бое.
"На их записках Чисора опережал Александра на несколько раундов. В команде Усика назвали этот поединок близким, но признали, что мой подопечный победил. Я тоже так думал, но судьи приняли другое решение", – заявил менеджер британского супертяжа.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно"
Пугачева с "губищами" и одной бровью обескуражила видом в объятиях Галкина: "О Боже..."
Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками..."
Развод Позитива с женой, в Сети раскрыли имена "разлучниц": "Решил повторить судьбу Потапа"
Стоит отметить, что Усик одолел Чисору по единогласному решению судей.
Чисора со стартового раунда стал действовать первым номером. Однако украинец успешно уходил от ударов британца. С середины поединка Чисора стал заметно медленнее, а в седьмом раунде едва не оказался в нокдауне.
Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.
Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"
Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой: "Не заслуживает..."
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"