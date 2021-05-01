Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала, как получает удовольствие от отдыха в Турции со своими коллегами
На днях юмористки из «Женского Квартала» начали публиковать в своих соцсетях фото и видео из Турции. На кадрах успели засветиться Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Элина Мбани, Марта Адамчук и сама Никитина. Судя по всему, артистки отправились на отдых вместе и заселились в одном отеле.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Никитина показала, как расслабляется на курорте. На кадрах она расслабленно прогуливается по побережью турецкого города Даламан.
Для этой прогулки юмористка надела короткие джинсовые и легкую белую рубашку, которую Никитина оставила расстегнутой и завязала на животе, превратив ее в короткий топ. Под рубашкой проглядывает купальник-бикини персикового цвета.
На кадрах Екатерина беззаботно шагает по воде, поправляет волосы и мило кривляется на камеру. Видно, что отпуск приносит ей настоящее удовольствие.
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Поклонники звезды бурно отреагировали на ее публикацию.
«Какая красивая эта девочка», «Русалочка вышла на берег прогуляться», «Вау красивая девушка», «Ты олицетворение красоты, радости и элегантности», «Ну Катюха, ну соблазнительница», «вау какая ты красавица невероятная, ты прекрасна», «Что-то не видно желающих поплавать», - пишут люди.
Напомним, блондинка из «Квартал 95» в оригинальном купальнике подставила солнцу свои формы: «Немного сочного лета».
Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в купальнике похвасталась растяжкой на отдыхе: "Начинаем день с...".
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