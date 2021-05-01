Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала, как получает удовольствие от отдыха в Турции со своими коллегами

На днях юмористки из «Женского Квартала» начали публиковать в своих соцсетях фото и видео из Турции. На кадрах успели засветиться Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Элина Мбани, Марта Адамчук и сама Никитина. Судя по всему, артистки отправились на отдых вместе и заселились в одном отеле.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Никитина показала, как расслабляется на курорте. На кадрах она расслабленно прогуливается по побережью турецкого города Даламан.

Для этой прогулки юмористка надела короткие джинсовые и легкую белую рубашку, которую Никитина оставила расстегнутой и завязала на животе, превратив ее в короткий топ. Под рубашкой проглядывает купальник-бикини персикового цвета.

На кадрах Екатерина беззаботно шагает по воде, поправляет волосы и мило кривляется на камеру. Видно, что отпуск приносит ей настоящее удовольствие.

Поклонники звезды бурно отреагировали на ее публикацию.

«Какая красивая эта девочка», «Русалочка вышла на берег прогуляться», «Вау красивая девушка», «Ты олицетворение красоты, радости и элегантности», «Ну Катюха, ну соблазнительница», «вау какая ты красавица невероятная, ты прекрасна», «Что-то не видно желающих поплавать», - пишут люди.

Напомним, блондинка из «Квартал 95» в оригинальном купальнике подставила солнцу свои формы: «Немного сочного лета».

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в купальнике похвасталась растяжкой на отдыхе: "Начинаем день с...".

Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" в полупрозрачном платье показала свою гордость: "Невероятная малышка".