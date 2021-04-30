Украинская актриса и модель Лера Товстолес, которая является звездой «Женского квартала» и некоторых проектов «Квартал 95», показала себя на отдыхе
Как передает Politeka.net, красотки из «Женского квартала» отправились отдыхать в Турцию. Судя по фото и сториз звезд, они поселились в одном отеле. Лера Товстолес, Ирина Сопонару и Элина Мбани засветили себя в сторис друг у друга.
На официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали яркие фото с отдыхающими красотками. На одном из снимков блондинка Товстолес позировала в оригинальном купальнике с ремешками. Она грелась на солнышке, сбросив с себя яркую куртку. Образ отдыхающей туристки дополнили солнцезащитные очки и шляпка.
«Немного яркого и сочного лета вам в ленту», - подписали фото авторы аккаунта.
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Также у себя в Инстаграм Лера показала свой купальник крупным планом.
Ранее мы писали, что Лера Товстолес показала свои ежедневные ритуалы. На одной из сторис она стояла в ванной и чистила зубы, снимая себя на телефон. Стоит отметить, что молодая девушка мечтает о карьере актрисы, но пока довольствуется работой в «Женском квартале». Кроме этого, она развивается как блогер.
Напомним, что блондинка из "Квартал 95" показала, как накачать идеальные "булочки" к лету: "Делала упор в этот раз на...".
Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" показала во всей красе главную деталь своего образа: "Собирать взгляды мужчин".
Кроме того Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала топ эффектных образов: в купальнике, мини-юбке и прямо в постели.