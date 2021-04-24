Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс розповіла про свій досвід фарбування в блонд і ставлення до цього образу
Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Товстолес вирішила розповісти про те, як це: бути блондинкою.
На думку Лери, світлий колір волосся - не просто зовнішня характеристика. Гумористка вважає, що він відображає також певні риси характеру.
"Відповідально. Бути світловолосою:
- це тупити в найбільш невідповідний момент
- збирати погляди чоловіків
- любити і оберігати своє волосся", - написала знаменитість.
Вона додала, що завжди вибирає щадне фарбування і регулярно користується спеціальними уходовыми засобами для волосся і процедурами.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Винник викликав захват появою зі своєю 19-річною "обраницею": "Як кіт Базиліо і лисиця Аліса"
Alyona Alyona розповіла про ускладнення після хвороби і звернулася до українців: "Не було явних ознак…"
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
Сходити до церкви буде важко: синоптики приголомшили прогнозом погоди на Вербну неділю
Цей пост артистка супроводила знімками, на яких покрасувалася своїм волоссям. На фото Товстолес сидить в машині і будує забавні пики. Її волосся при цьому недбало спадають на обличчя.
Шанувальники Лери тут же відреагували на її пост.
"Думаю так), тобі йде блондинкою", "вогонь", "Красуня", "Люблю", - пишуть люди.
Раніше Товстолес вирішила показати публіці своє домашнє тренування. Відповідні кадри Лера опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.
Дівчина постала в світлому топі і блакитних лосинах, детально показавши кілька вправ для сідниць і преса.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" показала топ ефектних образів: в купальнику, міні-спідниці і прямо в ліжку.
Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" зважилася показати, як макіяж і зачіска змінюють її зовнішність.
Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" показала, як накачати ідеальні" булочки "до літа:" робила упор цього разу на...".