Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс розповіла про свій досвід фарбування в блонд і ставлення до цього образу

Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Товстолес вирішила розповісти про те, як це: бути блондинкою.

На думку Лери, світлий колір волосся - не просто зовнішня характеристика. Гумористка вважає, що він відображає також певні риси характеру.

"Відповідально. Бути світловолосою:

- це тупити в найбільш невідповідний момент

- збирати погляди чоловіків

- любити і оберігати своє волосся", - написала знаменитість.

Вона додала, що завжди вибирає щадне фарбування і регулярно користується спеціальними уходовыми засобами для волосся і процедурами.

Цей пост артистка супроводила знімками, на яких покрасувалася своїм волоссям. На фото Товстолес сидить в машині і будує забавні пики. Її волосся при цьому недбало спадають на обличчя.

Шанувальники Лери тут же відреагували на її пост.

"Думаю так), тобі йде блондинкою", "вогонь", "Красуня", "Люблю", - пишуть люди.

Раніше Товстолес вирішила показати публіці своє домашнє тренування. Відповідні кадри Лера опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.

Дівчина постала в світлому топі і блакитних лосинах, детально показавши кілька вправ для сідниць і преса.

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