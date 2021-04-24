Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес рассказала о своем опыте покраски в блонд и отношении к этому образу
Как сообщает Politeka.net, артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Товстолес решила рассказать о том, каково это: быть блондинкой.
По мнению Леры, светлый цвет волос – не просто внешняя характеристика. Юмористка считает, что он отображает также определенные черты характера.
«Ответственно. Быть светловолосой :
-это тупить в самые неподходящий момент
-собирать взгляды мужчин
-любить и оберегать свои волосы», - написала знаменитость.
Она добавила, что всегда выбирает щадящее окрашивание и регулярно пользуется специальными уходовыми средствами для волос и процедурами.
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Этот пост артистка сопроводила снимками, на которых покрасовалась своими волосами. На фото Товстолес сидит в машине и строит забавные рожицы. Ее волосы при этом небрежно спадают на лицо.
Поклонники Леры тут же отреагировали на ее пост.
«Думаю Да), Тебе идёт блондинкой», «Огонь», «Красотка», «Люблю», - пишут люди.
Ранее Товстолес решила показать публике свою домашнюю тренировку. Соответствующие кадры Лера опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм.
Девушка предстала в светлом топе и голубых лосинах, детально показав несколько упражнений для ягодиц и пресса.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала топ эффектных образов: в купальнике, мини-юбке и прямо в постели.
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