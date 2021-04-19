Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес порадовала поклонников свежим видео и актуальными советами
Обладательница стройной фигуры, 26-летняя актриса, ревностно следит за тем, как выглядит. Девушка занимается йогой и спортом, а также отдает предпочтение здоровому питанию.
Лера, начинавшая карьеру в качестве модели (участвовала во многих модных показах по всему миру и даже выходила на подиум с Ириной Шейк), с радостью делится секретами, как поддерживать себя в тонусе.
В преддверии лета длинноногая красотка решила показать публике свою домашнюю тренировку. Соответствующие кадры Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
54-летняя Сумская вынесла на общий суд фото в стиле греческой богини: "Ну, зачем вам это нужно?"
Булитко из "Дизель шоу" в одном полотенце устроила пляски с подругой и оконфузилась: "Муж пришел"
Полякова резко ответила украинцам, высмеявшим ее лицо после ботокса: "Не всем быть богинями..."
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
Девушка предстала в светлом топе и голубых лосинах, детально показав несколько упражнений для ягодиц и пресса.
"Всех с понедельником, друзья! Начнём эту неделю с тренировок! Одной заниматься дома мне иногда даже комфортней. Так что, если вы не любите домашние тренировки, значит плохо пробовали. Тем более это очень сокращает время на дорогу в зал и тд. А сейчас на карантине у нас и выбора особо нет 😅. Но булочки красивые хочется, так что сохраняйте себе это видео и будем заниматься вместе 🔥. Делала упор в этот раз на попу и пресс 💪. Совмещаю свои занятия с йогой. В асанах можно отдохнуть от силовых упражнений и хорошенько растянуть мышцы 🍀😌. Так что вдохновляю вас и себя на красивое тело к лету", - сообщила в подписи актриса.
Пользователи оценили старания Леры "лайками", а один из фанатов успел даже прокомментировать: "Супер🔥 спасибо, это лучшие упражнения для пресса и всего))😍❤️".
Напомним, красотка-блондинка из "Женского квартала" в прозрачном платье пошалила на балконе
А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в ярком белье взбудоражила кадрами в раздевалке
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" переборщила с растяжкой, показывая формы в юбке с вырезом