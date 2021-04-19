Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес порадовала поклонников свежим видео и актуальными советами

Обладательница стройной фигуры, 26-летняя актриса, ревностно следит за тем, как выглядит. Девушка занимается йогой и спортом, а также отдает предпочтение здоровому питанию.

Лера, начинавшая карьеру в качестве модели (участвовала во многих модных показах по всему миру и даже выходила на подиум с Ириной Шейк), с радостью делится секретами, как поддерживать себя в тонусе.

В преддверии лета длинноногая красотка решила показать публике свою домашнюю тренировку. Соответствующие кадры Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девушка предстала в светлом топе и голубых лосинах, детально показав несколько упражнений для ягодиц и пресса.

"Всех с понедельником, друзья! Начнём эту неделю с тренировок! Одной заниматься дома мне иногда даже комфортней. Так что, если вы не любите домашние тренировки, значит плохо пробовали. Тем более это очень сокращает время на дорогу в зал и тд. А сейчас на карантине у нас и выбора особо нет 😅. Но булочки красивые хочется, так что сохраняйте себе это видео и будем заниматься вместе 🔥. Делала упор в этот раз на попу и пресс 💪. Совмещаю свои занятия с йогой. В асанах можно отдохнуть от силовых упражнений и хорошенько растянуть мышцы 🍀😌. Так что вдохновляю вас и себя на красивое тело к лету", - сообщила в подписи актриса.

Пользователи оценили старания Леры "лайками", а один из фанатов успел даже прокомментировать: "Супер🔥 спасибо, это лучшие упражнения для пресса и всего))😍❤️".

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