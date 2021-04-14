Известная украинская актриса Лера Товстолес, показала себя и ответила на вопрос

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес уже несколько лет является актрисой "Женского квартала". Красотка активно ведет социальные сети, где подогревает к себе интерес, не стесняясь делать довольно провокационные образы.

В этот раз на фото Лера показалась в нижнем белье. Товстолес стояла спереди, пока раздетая подружка обнимала красотку сзади. Девушки улыбались и позировали перед камерой, хвастаясь фигурой.

"В Playboy снялась бы?", - написали вопрос Лере в сторис Инстаграм.

"Все зависит от стиля фотосессии и моего настроения", - ответила девушка и добавила ролик, где играет с подружкой.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "роскошная крошка, так и манит".

Мы писали, что звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес разгорячила публику ярким фото, нарвавшись на комплименты.

"26. У меня сегодня день рождения 😃", - сообщила Товстолес, продемонстрировав крупным планом красоту, которой ее щедро наградила природа. Нежные черты лица, миндалевидные глазки и пухлые губы - кто от такого устоит? Публика засыпала актрису комплиментами.

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