Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя в разных образах

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Девушка не так популярна в Инстаграм, как ведущие звезды проекта, но активно развивает свою страничку и делится интересными образами.

В этот раз Лера опубликовала сразу четыре фото. На одном кадре красотка была в прозрачном платье, на втором - в стильном купальнике, на третьем - в топе и штанах, а на последнем - в рубашке.

"В каком образе я вам нравлюсь больше всего?

Каждый фотограф видит меня иначе, листай карусель и выбери мой лучший образ )))

1. Лакшери Дива

3. Домашняя цыпочка

4. Дерзкая малышка", - написала Лера под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Удивительно, но все гармонично, все 4 образа. Ибо все женщины ведьмы", "Как же красиво в красном", "На 3-м прямо куколка", "Принцесса", "А мне последний зашел, с настроением".

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В новом эфире же перед концертом «Женского квартала» Лера не стала скромничать. Девушка продемонстрировала свои таланты во всей красе – просто задрала ногу вверх до самой головы, задирая свой сценичный костюм с неприличным вырезом на бедре.

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