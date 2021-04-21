Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя с утра

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток "Женского квартала". Девушка мечтает сняться в полноценном фильме, а сейчас активно развивает социальные сети, где делится не только сценическими образами, но и личными кадрами.

На первом кадре девушка стояла в ванной и чистила зубы, снимая себя на телефон в зеркало. На второй фотографии красотка уже натянула пиджак и сделала макияж, крася в последнюю очередь губы. Сразу можно заметить, как сильно отличаются кажды между собой, ведь даже укладки у Леры изначально не было.

"Смотреть со звуком", - написала звезда под кадрами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была опубликована в сторис Инстаграм.

Мы писали, что звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес порадовала поклонников свежим видео и актуальными советами.

В преддверии лета длинноногая красотка решила показать публике свою домашнюю тренировку. Соответствующие кадры Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм.

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