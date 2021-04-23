Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в різних образах

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина не так популярна в Instagram, як провідні зірки проекту, але активно розвиває свою сторінку і ділиться цікавими образами.

Цього разу Лера опублікувала відразу чотири фото. На одному кадрі красуня була в прозорій сукні, на другому - в стильному купальнику, на третьому - в топі і штанях, а на останньому - в сорочці.

"В якому образі я вам подобаюся найбільше?

Кожен фотограф бачить мене інакше, гортай карусель і вибери мій найкращий образ )))

1. Лакшері Діва

3. Домашня ципочка

4. Зухвале Малятко", - написала Лера під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Дивно, але все гармонійно, всі 4 образи. Бо всі жінки відьми", "як же красиво в Червоному", "на 3-му прямо лялечка", "принцеса", "а мені останній зайшов, з настроєм".

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У новому ефірі ж перед концертом "жіночого кварталу" Лера не стала скромничати. Дівчина продемонструвала свої таланти у всій красі - просто задерла ногу вгору до самої голови, задираючи свій сценічний костюм з непристойним вирізом на стегні.

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