Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в різних образах
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією з красунь "Жіночого кварталу". Дівчина не так популярна в Instagram, як провідні зірки проекту, але активно розвиває свою сторінку і ділиться цікавими образами.
Цього разу Лера опублікувала відразу чотири фото. На одному кадрі красуня була в прозорій сукні, на другому - в стильному купальнику, на третьому - в топі і штанях, а на останньому - в сорочці.
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Кожен фотограф бачить мене інакше, гортай карусель і вибери мій найкращий образ )))
1. Лакшері Діва
3. Домашня ципочка
4. Зухвале Малятко", - написала Лера під фото.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Дивно, але все гармонійно, всі 4 образи. Бо всі жінки відьми", "як же красиво в Червоному", "на 3-му прямо лялечка", "принцеса", "а мені останній зайшов, з настроєм".
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У новому ефірі ж перед концертом "жіночого кварталу" Лера не стала скромничати. Дівчина продемонструвала свої таланти у всій красі - просто задерла ногу вгору до самої голови, задираючи свій сценічний костюм з непристойним вирізом на стегні.
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