Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес порадувала шанувальників свіжим відео та актуальними порадами

Володарка стрункої фігури, 26-річна актриса, ревно стежить за тим, як виглядає. Дівчина займається йогою і спортом, а також віддає перевагу здоровому харчуванню.

Лера, яка починала кар'єру в якості моделі (брала участь у багатьох модних показах по всьому світу і навіть виходила на подіум з Іриною Шейк), з радістю ділиться секретами, як підтримувати себе в тонусі.

Напередодні літа довгонога красуня вирішила показати публіці своє домашнє тренування. Відповідні кадри Товстолес опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчина постала в світлому топі й блакитних лосинах, детально показавши кілька вправ для сідниць та преса.

"Всіх з понеділком, друзі! Почнемо цей тиждень з тренувань! Однією займатися вдома мені іноді навіть комфортніше. Так що, якщо ви не любите домашні тренування, значить погано пробували. Тим більше це дуже скорочує час на дорогу в зал і тд. А зараз на карантині у нас і вибору особливо немає 😅. Але булочки красиві хочеться, так що зберігайте собі це відео і будемо займатися разом 🔥. Робила упор цього разу на попу і прес 💪. Поєдную свої заняття з йогою. В асанах можна відпочити від силових вправ і гарненько розтягнути м'язи🍀 😌. Так що надихаю вас і себе на красиве тіло до літа", - повідомила в підписі актриса.

Користувачі оцінили старання Лери "лайками", а один із фанатів встиг навіть прокоментувати: "Супер🔥 дякую, це найкращі вправи для преса і всього))😍❤️".

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