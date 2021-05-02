На Пасху в Украине будет очень тепло, а местами даже жарко, однако настроение украинцам могут испортить дожди и грозы

В воскресенье, 2 мая, осадки ожидаются по всей территории Украины кроме аннексированного Крыма. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. Кое-где дожди будут сопровождаться грозами. А вот температура воздуха будет местами по-летнему высокой: до +25 градусов.

На севере страны ожидаются умеренные осадки. Ночью температура будет колебаться от +10 до +12 градусов, а днем – от +21 до +23.

В западных областях местами возможны сильные ливни и грозы. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов, а днем воздух прогреется от +19 до +24.

В центре страны осадки будут умеренными. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов, а днем потеплеет до +22…+24 градусов.

В восточных областях местами также пройдут грозы. Ночью температура будет колебаться от +9 до +11 градусов, а днем местами возможно до +25 градусов.

На юге ожидаются умеренные дожди. Температура ночью составит от +10 до 12 градусов, а днем – от +21 до +25.

В Киеве на Пасху также пройдет дождь. Ночью в столице ожидается от +10 до +12 градусов, а днем – от +22 до +24.

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