Известная модель Эмили Ратаковски в дизайнерских нарядах может подчеркнуть самое лучшее

Популярная супермодель активно вела свой Инстаграм до рождения сына и часто публиковала различные фото из съемок, в которых принимала участие в рамках рекламы. Поскольку Ратаковски является амбассадором сразу нескольких брендов одежды, она часто экспериментирует с образами.

Так, в этот раз знаменитость предстала перед поклонниками в нежном и простом луке. Точнее, линейке луков, выполненных из одной ткани. Схожий дизайн, оригинальный асимметричный принт и яркие оттенки ткани придали каждому элементу гардероба особенности. Короткий топ и брюки, к примеру, хорошо смотрелись на модели во время прогулки.

А вот тонкий лиф на длинных завязках и юбка того же стиля придали Эмили сияния. Она очень тщательно выбирает купальники и одежду, поскольку уверена – из-за ее выразительной внешности, любой лук можно испортить, если неправильно сочетать с разными аксессуарами. Поэтому Ратаковски не любит краситься. Примечательно, что стройной фигурой Эмили спорту не обязана, так как ненавидит ходить в спортзал. По словам модели, ей нравится много ходить, бассейн и йога, но никаких тренировок.

Также на своем личном фото сама Ратаковски удалось отличиться по-своему. Она решила устроить кормление грудью на камеру. Без укладок, макияжа и модной одежды Ратаковски все равно выглядела привлекательно и пикантно. А ее формы вызвали повод для зависти среди поклонников, которые она продемонстрировала во время кормления сына.

«Изумительная девушка😉; Мамино молоко - лучшее молоко;Как будто ты хочешь быть ребенком🔥; Замечательно😍✨; браво, мама! 🔥❤️; Милый мальчик!!! Разве это не лучший опыт общения; сыну повезло; Полностью зависима от сына! 😂; материнство украшает; так изменилась милая».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

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