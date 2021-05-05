Когда скончался муж Тины Кароль, продюсер Евгений Огир, их сыну не было еще и пяти лет

Чем старше Вениамин (так зовут сына певицы), тем мальчик становится все больше похож на своего отца.

Об этом пишут пользователи, комментируя фото Кароль с сыном, опубликованные на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net. Снимки были сделаны в разные года, но все на Пасху. Мальчик, хоть и учится в частной школе в Великобритании, но на этот праздник всегда приезжает домой.

В частности, можно рассмотреть, как Веня менялся с возрастом.

"Как быстро летит время", - подписал автор поста.

Фанаты артистки удивляются, на сколько мальчик похож на своего отца:

"Красавец🔥😍" - "ох, бедные будут девчата😂"; "Он с каждым годом становится похожим на своего отца Евгения Огира пусть будет пухом ему земля"; "Копия Жени❤️"; "На тата схожий"; "Очень красивый мальчик"; "Мамина радость и надежда..."

Напомним, Евгений Огир ушел из жизни восемь лет назад в результате онкозаболевания. При этом он не успел достроить роскошный дом, который хотел подарить Тине. После смерти мужа артистка продолжила строительство, отказавшись от затеи продать особняк.

Ранее в интервью Кароль делилась сокровенным о том, помнит ли папу их сын.

"Веня любит папу. У него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает. Он может вспомнить детство. Он помнит, что ему говорил папа, какие там приколы были. Он всегда так делал: чики-чики, щипая за руки. И он это повторяет даже сейчас. И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухляш", - признавалась Кароль.

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