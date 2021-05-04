Май обещает стать удачным месяцем для некоторым знаков Зодиака
Астрологи определили представителей зодиакального круга, которым май сулит важные достижения, новые знакомства, и станет гармоничным и полным вдохновения. Лишь четыре знака Зодиака смогут в мае выиграть джек-пот судьбы, пишет Апостроф.
Овен
Представителям знака рекомендуют общаться с позитивными людьми и не сходить с ранее намеченного пути. Звезды в этом месяце на их стороне, поэтому они легко смогут реализовать задуманное. А трудолюбивые Овны поправят свое материальное положение.
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Телец
Деньги придут к тем, кто умеет грамотно ими распоряжаться. Астрологи советуют этим знакам не делать необдуманных покупок и не тратить средства впустую. При этом они утверждают, что в мае можно смело вкладывать деньги в собственное развитие.
Рак
Особый успех ждет Раков в денежной и рабочей сфере. Финансовые потоки будут завязаны на общении с людьми и предоставлении им помощи, а также на обмене эмоциями. Астрологи советуют проявлять как можно меньше негатива и стремиться к взаимопониманию с окружающими.
Дева
Полезными будут деловые поездки и смена обстановки. Это достаточно благоприятное время, однако каждый день мая удача будет зависеть от поведения и настроения Дев. Лучше правильно использовать момент, чтобы добиться еще большего успеха.
Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.
Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.
Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.