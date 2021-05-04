65-летний Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака
Как передает Politeka.net, об этом американский бизнесмен, основатель корпорации Майкрософт, написал на своей странице в Твиттер.
«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За 27 лет мы вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. Мы будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», - написал Гейтс.
Впервые они встретились в 1980-х, когда Мелинда пришла в фирму Билла Microsoft.
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У пары миллиардеров трое детей.
Билл Гейтс является не только одним из богатейших людей в мире (состояние 129, 9 млрд долларов), но и известным филантропом. Совместно с супругой он руководит Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с Covid-19 и усилиям по разработке и распространение вакцин по всему миру.
По состоянию на декабрь 2020 фонд выделил 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.
По итогам развода Мелинда Гейтс может стать самой богатой женщиной в мире и сместить с пьедестала экс-жену предпринимателя Джеффа Безоса Маккензи.
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