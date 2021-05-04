Ему уже пошили специальную мини-жилеточку

В Днепропетровском университете внутренних дел милый пушистик стал членом коллектива

В частности, у студентов появился «полицейский» кролик-талисман Топотун. Накануне Пасхи он создал особую праздничную атмосферу в вузе.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского университета внутренних дел на официальной странице в Facebook.

«Наш воспитанник уже подружился с курсантами, побывал на лекциях, покатался на полицейской машине. Топотун рад такому общению, ну а симпатичный кролик повышает настроение», – прокомментировал пресс-секретарь вуза Яна Шнурко.

Ко всему прочему, кролику пошили специальную мини-жилеточку с надписью «полиция».

У него есть поводок, на котором его активно выгуливают зелеными газонами.

Пока что перед ним ставятся более простые и доступные задачи – радовать своим внешним видом сотрудников и курсантов университета, повышая им настроение. Перед Пасхой в вузе сняли милое видео: кролик провел первый инструктаж и инспектировал готовность университета к праздникам. Кролик не боится людей и охотно идет на руки, милее на свете не сыщешь.

Стоит отметить, что ранее похожий кролик-талисман стал символом десантников в зоне АТО. Необычный «десантник» — так прозвали кролика Бусю украинские десантники, которые пребывают на передовой в зоне АТО.

Украинские бойцы ухаживают за кроликом: они кормят Бусю и даже одевают на него матроску.

Напомним, в Днепре женщина покончила жизнь самоубийством, не выдержав потери своего 5-летнего малыша.

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