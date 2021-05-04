Под Днепром на отремонтированной дороге проросла трава

В частности, в городе Никополь Днепропетровской области сквозь новый асфальт проросла трава.

Об этом в Facebook рассказала местная жительница Елена Бабий, опубликовав соответствующие фотографии. Женщина отметила, что дорога была недавно заасфальтирована.

"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована только в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" – написала украинка.

Украинцы в комментариях не могли понять, как можно было положить такой асфальт. При этом многие негодовали, куда были потрачены деньги, ведь на снимках видно, что на покрытии решили сэкономить.

"Ничего себе", "Красивый асфальт. Экологический!", "Великое воровство", "надо не смеяться а плакать ! В конце концов обращаться к старосте и к другим", - написали комментаторы под снимками.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре женщина покончила жизнь самоубийством, не выдержав потери своего 5-летнего малыша.

Как сообщала Politeka, ребенок сел за руль и сбил пожилую женщину в Днепре.

Также Politeka писала, о стрельбе в Днепре, мужчину с ребенком в машине атаковали среди бела дня.