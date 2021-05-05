Астролог Павел Глоба предупредил четырех знаков Зодиака

По словам специалиста, проблемы и неурядицы будут преследовать вас целый месяц, передает Slovofraza.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием будут переживать не лучшее время. Май станет для Близнецов настоящим испытанием. По словам астролога, вам не стоит браться за несколько важных дел одновременно, поскольку в итоге вы не получите желаемых результатов в ни одном из них.

Весы



Астролог уверяет, что непростое время наступит и у Весов. Практически во всех спорах вам необходимо искать компромиссы. Именно Весы должны проявить максимальное уважение и доброту к окружающим.

Скорпион

Негативное влияние Плутона будет накладываться на темный энергетический фон от старых вещей, поэтому лучшим началом месяца для вас станет генеральная уборка. По словам Глобы, вас не обойдут стороной уныние и повышенная утомляемость.

Стрелец

Рожденные под этим созвездием будут страдать от проблем, которые то и дело будут добавляться. Астролог советует не гневить судьбу и жаловаться на неудачи. По его словам, вам стоит перетерпеть происходящее в мае, поскольку это пойдет вам только на пользу.





Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.