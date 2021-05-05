Этим летом в Украине ожидается рост стоимости ряда товаров

Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

Эксперт рассказал, что рост цен связан с поднявшейся стоимостью топлива. Кроме того не стоит забывать о повышении зарплат в Украине.

"Рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — пояснил он.

Многие эксперты предупреждают, что весной подскочат цены на мясо, яйца и молочную продукцию в Украине. Также будут дорожать прошлогодние овощи, так как запасы урожая на складах почти подошли к концу.

Также вырастут цены на импортные продукты — на 10%. Кроме того, подорожает масло и продукты, которые из него производятся.

В среднем ежегодно продукты в Украине дорожают на 5-10%. Так, за последние четыре года продуктовая корзина подорожала на 30%.

Кроме того, ранее большинство поставщиков продуктов питания для торговых сетей заявили о повышении цен на 5-25%, а значит, скоро следует ждать очередного утяжеления ценников.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.