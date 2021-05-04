Українцям повідомили про зниження цін на популярний продукт

Про це повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%.

Ціна знизиться у зв'язку з падінням попиту відразу після Великодня.

При цьому експерт зазначила, що зниження ціни буде не дуже великим через високі ціни на зерно і комбікорми в Україні.

"Зазвичай на Великдень промислова ціна на яйце зростає стрімко. Однак цього року ми маємо пізній Великдень, який у поєднанні з надходженням від домогосподарств стримав подальше зростання цін. Швидше за все, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко - не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і ЗЕРНОВИХ культур",-розповіла Литвин.

Відзначимо, що до Великодня яйця подорожчали майже в два рази – десяток коштував близько 38 гривень.

Подорожчало і м'ясо. Так, за даними Держстатистики, в квітні 2020 року куряча тушка коштувала 52 грн/кг, зараз 63 грн/кг (+21%), Якщо рік тому куряче філе продавали по 92 грн/кг, то зараз по 103 грн/кг (+12%). Яловичина (телятина) виросла в ціні з 138 до157 грн/кг (+14%), але при цьому м'якоть подорожчала набагато більше. Якщо ще в січні цього року верхню частину телячого стегна без кістки можна було купити по 130-140 грн/кг, то зараз – по 170-180 грн/кг (+30%).

Однак, на відміну від ситуації з м'ясом, тут експерти прогнозують, що зростання цін буде продовжуватися.

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