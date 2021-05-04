Украинцам сообщили о снижении цен на популярный продукт

Об этом сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в эфире телеканала "Украина 24".

Так, стоимость яиц упадет уже в ближайшее время приблизительно на 10-15%.

Цена снизится в связи с падением спроса сразу после Пасхи.

При этом эксперт отметила, что снижении цены будет не очень большим из-а высоких цен на зерно и комбикорма в Украине.

"Обычно на Пасху промышленная цена на яйцо растет стремительно. Однако в этом году мы имеем позднюю Пасху, которая в сочетании с поступлением от домохозяйств сдержала дальнейший рост цен. Скорее всего, после Пасхи стоит ожидать снижения цены, но также не очень быстро - не более 10-15%. Ниже цена не может опускаться из-за довольно высокой стоимости комбикормов и зерновых культур", - рассказала Литвин.

Отметим, что до Пасхи яйца подорожали почти в два раза – десяток стоил около 38 гривен.

Подорожало и мясо. Так, по данным Госстатистики, в апреле 2020 года куриная тушка стоила 52 грн/кг, сейчас 63 грн/кг (+21%), если год назад куриное филе продавали по 92 грн/кг, то сейчас по 103 грн/кг (+12%). Говядина (телятина) выросла в цене со 138 до157 грн/кг (+14%), но при этом мякоть подорожала намного больше. Если еще в январе этого года верхнюю часть телячьего бедра без кости можно было купить по 130-140 грн/кг, то сейчас – по 170-180 грн/кг (+30%).

Однако, в отличии от ситуации с мясом, тут эксперты прогнозируют, что рост цен будет продолжаться.

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