Британский боксер Джо Джойс поделился ожиданиями от будущего боя с Александром Усиком

По словам спортсмена, дата его боя с украинцем будет известна после поединка Джошуа – Фьюри.

"Я считаю, что этот большой поединок должен состояться, а затем мы сможем заняться организацией боя с Усиком. Это будет взрывное противостояние, реванш. Ради этого я дерусь", - передает слова британца tribuna.

Стоит отметить, что Тайсон Фьюри уже высказался о возможном исходе боя между Усиком и Джойсом.

Британский супертяж отметил, что не ждет повторения поединка в полупрофессиональной лиге WSB когда украинец одолел Джойса.

"Когда у тебя есть 12 раундов, чтобы кого-то размазать, тебе не удастся убегать и набирать очки", - пояснил Фьюри.

Также боксер уверен, что украинский боец является аутсайдеров в предстоящем бое.

Отметим, что уже появились слухи, что поединки между Фьюри и Джошуа могут не состоятся и поскольку украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO его промоутер сообщил, что уже на следующей неделе могут начаться переговоры по поводу организации боя Усика с Энтони Джошуа.

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