Полиция устроила перестрелку прямо в метро, известно о более 20 жертвах

Стрельба прогремела утром 6 мая в метро бразильского города Рио-де-Жанейро. Изначально официальной информации об этом происшествии не сообщалось, однако местные СМИ начали публиковать кадры с места происшествия. Позже стало известно, что полицейские проводили спецоперацию в районе Жакарезинью.

Правоохранители ликвидировали членов банды, которая занимается торговлей наркотиками, грабежами, убийствами и похищениями людей. Позже в полиции сообщили, что получили информацию о том, что преступники начали вербовать в свою банду детей и подростков.

Местные жители рассказали, что во время операции слышали автоматные очереди и взрывы. Над районом, где это происходило, можно было заметить вертолет.

В ходе операции были ликвидированы 24 предполагаемых члена банды. Также во время перестрелки погиб один полицейский, а еще двое были ранены.

Пострадали и несколько пассажиров метро, которые просто ехали по своим делам. Также один мужчина получил пулевое ранение, находясь в своем доме.

Бразильская платформа Fogo Cruzado сообщает, что в ходе этой перестрелки зафиксировано самое большое количество погибших во время полицейской операции с 2016 года, когда в стране начали вести соответствующую статистику.

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