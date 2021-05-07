Что ждет в ближайшее время

Астролог назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас

Новолуние, полнолуние и другие астрологические периоды будут оказывать влияние на отношения с близкими, финансовую сферу, здоровье и самочувствие.

Об этом рассказала известный астролог Арина Артуровна журналистам РБК-Украина.

Меркурий в Близнецах с 4 мая

В это время успех ждет в коммерции, переговорах, логистике, посредничестве, поездках, журналистике, консалтинге, СМИ. Благоприятный период для любых переписок, бюрократии, выступлений, поскольку максимальна контактность с внешним миром и гаджетами.

Венера в Близнецах с 9 мая по 2 июня

Это время принесет новизну в отношения, которые будут восприниматься, как способ интересного времяпрепровождения. Астролог также советует контролировать финансы - иначе они бесследно испарятся. Не стоит давать деньги в долг под честное слово.

Новолуние в Тельце в соединении с Черной луной 11 мая

В этот период усилится жадность, алчность и магнетическая соблазнительность захочется удовлетворить все свои плотские желания. Может теряться чувство меры и реальности, бросать от страха бедности до транжирства и чрезмерного гедонизма.



14 мая Юпитер совершит ингрессию в Рыбы

Астролог советует все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего оставить позади. Следует разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий.



20 мая ингрессия Солнца в Близнецах

Этот день станет благоприятным периодом для поездок, командировок, а также деятельности, связанной с посредничеством, коммерцией, рекламой, пиаром, SMM, маркетингом, СМИ, издательством, писательством, журналистикой.



26 мая лунное затмение (полнолуние) в Стрельце

Этот период будет характеризоваться повышенной вспыльчивостью, артериальным давлением, эмоциональностью, разноплановыми сбоями, импульсивностью решений, изменением курса в отношения, личных мотивациях и профессиональной деятельности.

Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.