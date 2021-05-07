Украинский боксер Александр Усик показал, как проходит его тренировка
Как передает Politeka.net, новое видео спортсмен опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Я не буду горевать, я буду танцевать", — сообщил боксер в подписи к видео, где он в ринге сначала проводит «бой с тенью», а затем танцует.
Мнения фанов Усика разделились. Многие считают, что украинец готовится к бою с Энтони Джошуа, но были и те, кто уверен, что следующим противником Александра станет Тайсон Фьюри.
"А руки то как высоко бросаешь - готовишься бить больших парней", "Бой с тенью, которая явно выше Усика! По-любому готовится к Джошуа", "В голове заиграло песня "Ой, не буду горевать, буду танцевать", "В голове боксирует с Фьюри судя потому куда руки летят", "К Фьюри готовишься?", - писали в комментариях под видео Усика.
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Отметим, что уже появились слухи, что поединки между Фьюри и Джошуа могут не состоятся и поскольку украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO его промоутер сообщил, что уже на следующей неделе могут начаться переговоры по поводу организации боя Усика с Энтони Джошуа.
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