Украинский боксер Александр Усик показал, как проходит его тренировка

Как передает Politeka.net, новое видео спортсмен опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Я не буду горевать, я буду танцевать", — сообщил боксер в подписи к видео, где он в ринге сначала проводит «бой с тенью», а затем танцует.

Мнения фанов Усика разделились. Многие считают, что украинец готовится к бою с Энтони Джошуа, но были и те, кто уверен, что следующим противником Александра станет Тайсон Фьюри.

"А руки то как высоко бросаешь - готовишься бить больших парней", "Бой с тенью, которая явно выше Усика! По-любому готовится к Джошуа", "В голове заиграло песня "Ой, не буду горевать, буду танцевать", "В голове боксирует с Фьюри судя потому куда руки летят", "К Фьюри готовишься?", - писали в комментариях под видео Усика.



Отметим, что уже появились слухи, что поединки между Фьюри и Джошуа могут не состоятся и поскольку украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO его промоутер сообщил, что уже на следующей неделе могут начаться переговоры по поводу организации боя Усика с Энтони Джошуа.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"



