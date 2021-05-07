В Украине изменилось законодательство, регулирующее предоставление отпусков

Как сообщает Офис президента, был подписан закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком.

Теперь отпуск при рождении может брать любой из родителей.

Соответствующий документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее отпуск по уходу за ребенком отцу, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает.

А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.

Таким образом только мать могла делегировать право на декрет другим членам семьи.

Отметим, декретный отпуск в Украине состоит из двух частей: до родов и после. Первый отпуск длится 70 дней. То есть на 32 неделе беременности женщины уже могут идти в отпуск.

Стандартно со дня родов оплачивают еще 56 дней отпуска. То есть в целом декретный отпуск длится 126 дней.

Что касается размера декретных выплат, то максимальный размер пособия за месяц 15 минимальных зарплат. В 2021 году это будет 90 000 гривен. Минимальный размер пособия - это минимальная зарплата, то есть 6000 в 2021 году.

Для тех, кто не работал, размер выплат для них будет ниже. Они могут получить от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

То есть, с 1 декабря 2020 это 2383 гривны, с 1 июля 2021 - 2635 гривен, а с 1 декабря 2021 - 2749 гривен.

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