Цены на продукты снова вырастут, как в мире, так и в Украине

Стало известно, что подорожает в Украине в 2021 году. Рост цен, согласно прогнозам, коснется любимых продуктов украинцев, который есть на каждом столе.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко, сообщает "ГолосUA".

Эксперт назвал главную причину подорожания яиц. По его словам, украинские производители яиц стали вновь выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя.

Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья.

Наряду с этим, по его словам, не падают цены на кукурузу, подсолнечное масло и комбикорма. В прошлом году цены на пшеницу скакали. Само сырье за последние несколько месяцев подорожало на 25%, а хлеб – на 20%. То есть, между сырьем и конечным продуктом разница 5%. Поэтому цены на хлеб продолжают расти.

Также он отметил, что цены на фрукты 2021 году расти не будут, ведь их будет достаточно, так как не было заморозков и града. Все садоводы готовятся к хорошему урожаю. Более того, цены даже могут снизиться. В этом году украинцы увидят хороший урожай яблок, груш, абрикос, черешен и разных ягод.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.