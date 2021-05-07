Победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала жаркий кадр с роскошного отдыха

Как пишет Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", и хотя не нашла там свою судьбу, зато обрела большую популярность. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram, где собрала уже более 300 тысяч фолловеров, которых теперь часто радует яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

Недавно блогерша отправилась на отдых на Сейшелы, откуда не устает показывать жаркие кадры в бикини. Так и в этот раз она выложила в сеть пикантное фото, на котором, судя по всему, на яхте в открытом океане. Как видно, Даша появилась перед камерой в смелом двухцветном бикини, она заняла соблазнительную позу, демонстрирует впечатляющую фигуру и упругие ягодицы. Ее влажные волосы растрепаны бризом, а на лице нет макияжа, она кокетливо смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Ульянова предложила поклонникам поиграть. "Сейшельский лайк-тайм. Друзья, вы знаете, что делать: 5 сердечек на мои последние фото и активность на посты других участников. Честно выполнили условия? Попросите лайки и пишите готово под комментариями других участников", - написала она. А пользователи тут же принялись активно обсуждать ее снимки и выполнять условия игры.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".

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