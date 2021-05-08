Победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась своим отдыхом на Сейшелах
Как пишет Politeka.net, известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.
«Здесь идеально все», - коротко подписала она фото.
Даша позирует в белом купальнике и шляпе. Она плавает в бассейне, за которым открывается живописный вид. Рядом с девушкой стоит поднос с шампанским.
Фолловеры Ульяновой восхищаются кадром и желают девушке хорошо отдохнуть.
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«Хорошо отдохнуть 🔝очень рада за тебя», «Готова смотреть на эту срацю со всех ракурсов❤️ красотка Дашуха», «Класс 🔥 люблю тебя», "Хорошего отдыха и незабываемых эмоций", "Не могу налюбоваться снимками", - комментируют фотов Сети.
Отметим, Ульянова призналась, что об отпуске на Сейшелах мечтала давно.
«Сбылась моя мечта о райских Сейшельских островах. Ущипните меня кто-то, если это не сон. Когда-то я смотрела Орел и решку с выпуском о Сейшелах и не могла даже представить, что окажусь тут. Но dreams come true и теперь я здесь: наблюдаю эти потрясающие виды, вдыхаю бриз Индийского океана и просто кайфую от жизни», — рассказала она.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".
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