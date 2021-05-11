Украинцев предупредили о магнитных бурях в мае, и рассказали что нужно делать

Так, согласно прогнозу, магнитная буря накроет Украину с 12 по 17 мая, и 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут средними, а вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за 2021 год.

У людей, чувствительных к подобным явлениям, могут возникать следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

боль в спине и суставах;

скачки артериального давления;

обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;

повышенная раздражительность;

сонливость или бессонница.

Чтобы период магнитных бурь прошел безболезненно и незаметно стоит придерживается простых, но действенных рекомендаций. За несколько дней до опасных дат стоит максимально перейти на здоровый способ жизни.

Нужно отказаться от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Вместо этого предпочтение стоит отдавать травяным чаям и простой воде.

Врачи советуют снизить потребление соли, а также отказаться от жирной или копченой пищи.

Лучше как можно больше времени проводить на свежем воздухе, хорошо заняться легкой физической активностью, сделать несложные упражнения.

А вот интенсивных физических нагрузок допускать не стоит.

Нужно постараться держать свой эмоциональный фон максимально ровным, избегать стрессов.

Ложиться спать стоит в одно и то же время, и отводить для сна не меньше 7 часов в сутки.

Может помочь и контрастный душ.

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