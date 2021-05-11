Украинцев предупредили о магнитных бурях в мае, и рассказали что нужно делать
Так, согласно прогнозу, магнитная буря накроет Украину с 12 по 17 мая, и 20 мая. Всплески 12, 15-17 и 20 мая будут средними, а вот бури 13 и 14 мая будут самыми сильными за 2021 год.
У людей, чувствительных к подобным явлениям, могут возникать следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- боль в спине и суставах;
- скачки артериального давления;
- обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний;
- повышенная раздражительность;
- сонливость или бессонница.
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Чтобы период магнитных бурь прошел безболезненно и незаметно стоит придерживается простых, но действенных рекомендаций. За несколько дней до опасных дат стоит максимально перейти на здоровый способ жизни.
Нужно отказаться от алкоголя, сигарет, кофе и энергетических напитков. Вместо этого предпочтение стоит отдавать травяным чаям и простой воде.
Врачи советуют снизить потребление соли, а также отказаться от жирной или копченой пищи.
Лучше как можно больше времени проводить на свежем воздухе, хорошо заняться легкой физической активностью, сделать несложные упражнения.
А вот интенсивных физических нагрузок допускать не стоит.
Нужно постараться держать свой эмоциональный фон максимально ровным, избегать стрессов.
Ложиться спать стоит в одно и то же время, и отводить для сна не меньше 7 часов в сутки.
Может помочь и контрастный душ.
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