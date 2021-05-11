В Украине могут повысить налоги для отдельных отраслей

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК, отметив, что общую нагрузку, которая касается физических лиц, малого и среднего бизнеса, пересматривать не планируют.

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", – заявил глава правительства.

Отмечается, что Кабинет министров работает над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги повышать не планируют – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии.

Ранее сообщалось, что в Минфине предлагают облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.

"В случае, если стоимость автомобиля превысит эту сумму — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн", - сказано в сообщении Минфина.

Напомним, в 2021 году украинцы должны заполнить декларации о доходах до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа. Тем, кто вовремя не подаст документ, грозит штраф.

Действие закона распространяется на всех получателей доходов на территории Украины, в том числе это касается иностранцев. При этом доходы в виде официальной зарплаты, процентов по депозиту или по продаже имущества с нотариальным удостоверением не нужно декларировать. Дело в том, что в этих случаях люди получают доходы от налоговых агентов, которые платят налоги за них.

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