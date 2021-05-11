В Украине могут повысить налоги для отдельных отраслей

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК, отметив, что общую нагрузку, которая касается физических лиц, малого и среднего бизнеса, пересматривать не планируют.

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", – заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль

Отмечается, что Кабинет министров работает над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги повышать не планируют – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии.

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Ранее сообщалось, что в Минфине предлагают облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 миллиона гривен.

деньги, гривны, налоги, скрин

"В случае, если стоимость автомобиля превысит эту сумму — ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн", - сказано в сообщении Минфина.

Напомним, в 2021 году украинцы должны заполнить декларации о доходах до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа. Тем, кто вовремя не подаст документ, грозит штраф.

Действие закона распространяется на всех получателей доходов на территории Украины, в том числе это касается иностранцев. При этом доходы в виде официальной зарплаты, процентов по депозиту или по продаже имущества с нотариальным удостоверением не нужно декларировать. Дело в том, что в этих случаях люди получают доходы от налоговых агентов, которые платят налоги за них.

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