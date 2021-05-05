Украинцев предупреждают о существенном скачке коммунальных тарифов

В следующем отопительном сезоне 2021-2022 гг. платить за газ придется значительно больше. К такому выводу эксперты пришли, изучив тарифы, обнародованные газоснабжающими компаниями, передает UBR.ua.

Ощутимее всего подорожание будет для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе, уверен глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Если раньше этой категории приходилось платить 1-3 тыс. грн/мес. за потребление 400-500 куб. м газа, то с осени суммы в платежках могут быть уже 4-7 тыс. грн/мес. Все зависит от региона и поставщика, отметил эксперт.

Что касается жителей квартир, то если раньше до 50 квадратных метров ежемесячная платежка составляла до 2 тыс. грн. С началом нового отопительного сезона надо готовиться отдать 2,5-2,7 тыс. грн в месяц.

Как подсчитала экспе в сфере энергетики и ЖКХ Мария Яковлева, ежемесячно семья из трех человек, которая использует газ (готовя еду на плите), будет платить:

95 грн – при отсутствии счетчика;

55 грн – при наличии счетчика;

156 грн – при отсутствии горячей воды и счетчика;

390 грн – для подогрева воды (газовая колонка).

Среднестатистический дом площадью до 200 кв. м в холодный сезон использует на отопление приблизительно 300-500 куб. м газа в месяц. При таком раскладе в месяц придется заплатить 2900-4830 грн.

По оценкам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, обогрев дома площадью около 200 кв. м в прошлый отопительный сезон стоил около 18 тыс. грн/сезон. В следующий осенне-зимний период платежки, вероятно, подрастут до 20 тыс. грн.

Эксперт не исключил, что газоснабжающие предприятия будут проводить акции и предлагать заплатить за весь годовой объем газа по 5-6 грн/куб. м. В таком случае экономия может составить несколько тысяч гривен.

Как известно, с 1 мая украинских потребителей перевели на фиксированную цену на газ, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В конце апреля газоснабжающие компании обнародовали цены на газ по условиям "годового тарифа".

За кубометр газа компании просят от 7,99 до 13,5 грн.

Самые низкие годовые цены – от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр предложили четыре компании.

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – ГК "Нафтогаз Украины".

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