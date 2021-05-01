Как передает Politeka.net , документ был опубликован 30 апреля в издании Верховной рады "Голос Украины".

В Украине вступил в силу механизм тарифов на коммуналку

Согласно одному из положений в законе, внедряются публичные договоры о поставках комуслуг.

"В том числе с совладельцами многоквартирных домов, которые не приняли решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг, должны быть заключены исполнителями соответствующих коммунальных услуг в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Кабинета Министров Украины об утверждении типовых публичных договоров присоединения о предоставлении коммунальных услуг", - говорится в документе.

Для владельцев льгот и субсидий также сделали важное уточнение:

"Льготы и субсидии для возмещения расходов по оплате коммунальных услуг, предоставляемых по договорам, заключенным до введения в действие этого Закона, предоставляются до даты вступления в силу договоров о предоставлении коммунальных услуг, заключенным в соответствии с настоящим Законом", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что украинцы задолжали огромную сумму за коммунальные услуги - долг достиг 82 миллиардов гривен.

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Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Напомним, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

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