В мае украинцев ожидают изменения цен на газ и другие коммунальные услуги
Хотя в этом месяце украинцы уже не будут платить за отопление, все же в платежках их ждут другие растраты, ведь повысятся тарифы на газ.
С первого мая все поставщики газа должны предлагать своим потребителям годовые тарифы. В частности, "Нафтогаз Украины" установил годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года, на уровне 7,96 грн - это на 1,10 грн дороже, чем в январе - апреле (6,86 грн), пишет РБК-Украина.
А компания "ЙЕ Энергия" и 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт" установили цену 7,99 гривен за кубометр - на 1 гривну дороже, чем в начале года (6,99 гривен).
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Также после роста цен на коммуналку в начале года правительство подписало с Ассоциацией городов Украины меморандум, которым заморозили рост тарифов на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона.
"Нафтогаз" дал отсрочку предприятиям теплокоммунэнерго на часть платежей за газ. Кроме этого, Кабмин продлил режим возложения спецобязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго, чтобы решился вопрос долгов.
Тем временем "Нафтогаз" повысил цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, поставляющих горячую воду и тепло населению. Теперь цена будет составлять 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1 тыс. куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).
НКРЭКУ пока решает вопрос о повышении тарифов предприятий теплокоммунэнерго на горячую воду для украинцев.
А что касается тарифов на электроэнергию, то 1 января было повышение, а далее правительство дважды переносило срок действия тарифов - сперва до конца апреля, а затем до конца июня. До 30 июня цена за 1 кВт·ч составляет 1,68 грн.
Напомнить, тарифы на газ взлетели с 1 мая: какие суммы в платежках ждут теперь украинцев
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