С 1 мая для украинцев будет действовать годовой газовый тариф
Актуальные цены на голубое топливо в различных областях Украины сообщает "UNN".
Дешевле всех за газ смогут платить жители Луцка - там местный поставщик предлагает тариф с ценой 7,88 гривен за кубометр. А вот на Херсонщине кубометр газа обойдется в 13,5 гривен.
Компании позволяют зафиксировать цену до апреля 2022 года.
17 газопоставщиков обнародовали единую фиксированную цену в 7,99 грн на кубометр.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Евгений Кошевой с женой покинули Украину, что произошло и где они сейчас: "Начало..."
Дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Черный день для Тины Кароль, украинцы скорбят вместе с певицей: «Светлая память»
Цену от 9,2 грн до 10,2 грн установили 10 газоснабжающих компаний.
Цену 10,5 грн на годовой тариф установили 5 компаний: ООО "Эру Трейдинг", ООО "Донецкие энергетические услуги", ГП "Пламя" ПАО "Коростышевгаз", ООО "Киевские энергетические услуги", и ООО "Днепровские энергетические услуги" .
Больше всего придется платить клиентам ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - в компаниях цена кубометра газа составляет 13,5 грн.
Стоит отметить, что согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, годовые цены на газ могут пересмотреть, но только в сторону понижения.
Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".
Как сообщала Politeka, цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "нас будут тупо доить"
Также Politeka писала, что правила получения субсидий ужесточили, в Кабмине раскрыли детали: "это касается не только..."