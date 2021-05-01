С 1 мая для украинцев будет действовать годовой газовый тариф

Актуальные цены на голубое топливо в различных областях Украины сообщает "UNN".

Дешевле всех за газ смогут платить жители Луцка - там местный поставщик предлагает тариф с ценой 7,88 гривен за кубометр. А вот на Херсонщине кубометр газа обойдется в 13,5 гривен.

Компании позволяют зафиксировать цену до апреля 2022 года.

17 газопоставщиков обнародовали единую фиксированную цену в 7,99 грн на кубометр.

Цену от 9,2 грн до 10,2 грн установили 10 газоснабжающих компаний.

Цену 10,5 грн на годовой тариф установили 5 компаний: ООО "Эру Трейдинг", ООО "Донецкие энергетические услуги", ГП "Пламя" ПАО "Коростышевгаз", ООО "Киевские энергетические услуги", и ООО "Днепровские энергетические услуги" .

Больше всего придется платить клиентам ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - в компаниях цена кубометра газа составляет 13,5 грн.

Стоит отметить, что согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, годовые цены на газ могут пересмотреть, но только в сторону понижения.

Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

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