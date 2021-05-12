Астролог Павел Глоба определил главных денежных счастливчиков мая

По словам специалиста, шанс разбогатеть получат четыре знака Зодиака, передает MK.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием астролог советует не терять надежду. Глоба уверяет, что ваше стремление жить лучше наконец-то увенчается успехом. Близнецы получат выгоду, даже если попробуют себя в чем-то совершенно новом.

Раки

Глоба призывает представителей этого знака Зодиака быть в мае более бдительными и осторожными. По его словам, вам стоит с умом распоряжаться своими финансами. Также Глоба уверяет, что Ракам поступят выгодные предложения, которые будут довольно перспективными в финансовом плане.

Дева

Астролог отмечает, что рожденных под этим созвездие в мае появится новый источник прибыли, а под конец месяца обзаведутся новыми знакомствами. Кроме того, Глоба советует не пренебрегать помощью друзей и знакомых.

Водолей

Чтобы увеличить свое состояние, вам предстоит правильно расставить приоритеты в жизни. Глоба уверяет, что только так Водолеи смогут достичь своих целей в финансовом плане.

Напомним, шесть знаков Зодиака забудут о неприятностях после Пасхи.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба предрек большую удачу четырем знакам Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Володина предрекла светлое время четырем знакам Зодиака.